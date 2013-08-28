中国汇市：人民币早盘稍走强，再次测试6.12元未果

* 人民币即期早盘微走强

* 中间价略高开

* 再次测试6.12元未果

路透北京8月28日 - 人民币兑美元即期 周三稍走强。中间价稍开高，交易人士反映客盘结汇偏多令即期升破6.12元，但其后购汇力量占据上峰，使即期价格退回该强阻力位。

上海一股份行交易员表示，无论是不是有监管层干预，人民币在升过6.12元后就明显有购汇盘出来了。市场可能觉得6.12元还是央行想要保住的一个价位，同时也不排除到了月底的确有一些购汇的需求。

本月以来即期始终难以有效突破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵制。交易人士认为，从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期进行操作较为保险。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.1212元，上日收报6.1217元。今日人民币兑美元中间价 为6.1667元，上日中间价为6.1688元。

东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，因地缘局势紧张使投资者避险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2350/00，上日尾盘为6.2370。

北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1160/66元，上一交易日尾盘报6.1146元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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