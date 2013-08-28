《Wasik专栏》股票投资人另一个值得关注的重要因素

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 戴素萍/李婷仪

路透芝加哥8月27日 - 以平均年率化报酬率来看，众所皆知自1920年代以来，小型股的表现一直比大型股来得好，而且低价股往往要胜过成长型股票。

如今有另一个值得关注的因素：直接的获利能力。

资金管理公司Dimensional Fund Advisors (DFA)近期研究显示，凡是投资具有高直接获利能力的企业，假以时日会有很大的溢价。你可以因此相应调整投资组合，以获取高额收益。

DFA对直接获利能力的定义有点技术性，即不计折旧和摊销的营运收入减去利息支出除以帐面价值。用非会计术语来说，具备高直接获利能力的企业，料将比较低直接获利能力的企业有更佳的报酬。

近期由DFA研究人员Gerard O'Reilly和Savina Rizova执笔的报告发现，以年率化平均报酬率来看，从1975-2012年，高获利能力类股的报酬率为17%，要比报酬率11.7%的低获利能力类股高出逾5个百分点。

至于不含美国的发达市场和新兴市场，报酬率之差甚至更大，分别为5.4%和6%。

“DFA结合了学术和实务理论，发展出能在各个市场都赚钱的方式，”Portfolio LLC投资长Lee Munson表示。

DFA的投资组合是根据学术研究而建立的，将不会指明哪些特定股票可以享有获利能力所带来的溢价，但DFA发言人Faith Yando表示，普遍的多样化配置是重要的。

“就像其他的溢价，像是价值股和小型股，要预测个别公司何时可能获得获利能力所带来的溢价是很困难的，”她表示。“我们投资组合的配置采取广泛多样化的作法，锁定研究显示会有较高预期报酬等特性的个股...因此，我们的投资组合就算没有数千支，通常也有数百支个股。”

谈到获利，最佳的例子就是重量级个股强生(Johnson & Johnson) 。这家制药及消费性产品公司在7月16日所公布的最近一季财报优于预期。该公司受惠于较高的获利率，以及全球业务增长，尤其是在中国、印度和巴西等发展中国家。

强生最近一季的处方药销售成长近12%；医疗仪器的销售攀升了近10%。如果该公司能够持续获利，就很值得长期持有。强劲的获利亦带动其股息收益率达3%。

**透过ETF赚取获利能力溢价**

外界无法预测华尔街青睐哪种风格或者规模的公司，所以最好的方法就是透过涵盖一篮子股票的上市交易基金(ETF)或者共同基金。

DFA U.S. Core Equity 1基金 每年收取0.19%费用，是投资成本低且多元的一项工具，该基金倾向投资小型及价值型股票。目前持有苹果 、通用电气(GE) 和美国电话电报公司(AT&T) 等知名股票，还有一些较不为人熟知的小型企业。

到8月23日为止，该支DFA基金在一年内涨幅将近27%，超越标普500指数五个百分点。过去五年中除2011年以外，每年表现均超越大型股指标。

DFA的基金和大多数零售基金或ETF不同，投资人只能透过券商申购。

FlexShares U.S. Market Factors Tilt ETF 每年收取0.27%费用，它除了投资广受欢迎的艾克森美孚 、宝洁(宝硷,P&G) 和强生，也增加于小型和低股价公司的曝险。

到8月23日为止，这支FlexShares基金一年来上涨26%，而标普500指数的整体报酬率为21%。

虽然过去的报酬率并不代表未来也有同样表现，但持续获利通常预示着未来有较佳绩效，如果它经得起时间考验，投资人将可获利甚足。