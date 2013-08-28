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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 12:33 BJT

泰国经济：预计经济增长好转，不担心资本外流问题--央行

“由于季节因素，第二季通常都是增长最慢，但第三季会好转，第四季因为逢出口季而将成为最好的时间段，”他称。

“如果没有特别因素，我认为第三季将会好于第二季。”

泰国第二季GDP较上年同期增长2.8%。第一季GDP修正为较前季下滑1.7%，而第二季GDP较前季下滑0.3%，技术上已经进入衰退。

周三稍早发布的数据显示，泰国7月工业产出较上年同期下滑4.54%，降幅较分析师预估高出近一倍。1-7月工业产出较上年同期下滑1.54%。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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