泰国经济：预计经济增长好转，不担心资本外流问题--央行

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
“由于季节因素，第二季通常都是增长最慢，但第三季会好转，第四季因为逢出口季而将成为最好的时间段，”他称。
“如果没有特别因素，我认为第三季将会好于第二季。”
泰国第二季GDP较上年同期增长2.8%。第一季GDP修正为较前季下滑1.7%，而第二季GDP较前季下滑0.3%，技术上已经进入衰退。
周三稍早发布的数据显示，泰国7月工业产出较上年同期下滑4.54%，降幅较分析师预估高出近一倍。1-7月工业产出较上年同期下滑1.54%。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。