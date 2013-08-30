离岸人民币：7月香港人民币存款微降0.4%，连续第二月下降

路透香港8月30日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止7月末的人民币存款 为6,950.42亿元，较上月6,979.59亿元微降29.17亿或0.4%。

这是人民币存款自6月来连续第二个月下降。

金管局发言人表示，随着香港离岸人民币市场越渐成熟，人民币存款像其他币种的存款一样时有升跌，是自然的现象。整体而言，加计存款证(CDs)的整体人民币存款约在8,600亿元水平，仍保持平稳。

2012年底人民币客户存款与存款证总计为7,202亿元。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为2,853.58亿元，较上月的2,708.03亿元增145.55亿元。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构增加至142家，上月为140家。（完）

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