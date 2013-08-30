离岸人民币：7月香港人民币存款微降0.4%，连续第二月下降

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止7月末的人民币存款 为6,950.42亿元，较上月6,979.59亿元微降29.17亿或0.4%。
这是人民币存款自6月来连续第二个月下降。
金管局发言人表示，随着香港离岸人民币市场越渐成熟，人民币存款像其他币种的存款一样时有升跌，是自然的现象。整体而言，加计存款证(CDs)的整体人民币存款约在8,600亿元水平，仍保持平稳。
2012年底人民币客户存款与存款证总计为7,202亿元。
当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为2,853.58亿元，较上月的2,708.03亿元增145.55亿元。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构增加至142家，上月为140家。（完）
浏览详情，请点选(here)
人民币汇率相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
香港人民币存款
台湾人民币存款 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。