路透基点：五家银行参与万科置业(香港)3.75亿美元3.5年期贷款案

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五家银行料将在两周内与万科置业(香港)有限公司签署3.75亿美元3.5年期贷款协议。

五家银行将等额共同提供此笔贷款，包括中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行和汇丰银行。

此次通过特殊目的实体(SPV)City Choice Ltd获得的贷款资金将用于一般经营目的。万科将提供担保。

交易包括一笔定期贷款和一笔循环信贷，大约是3亿美元贷款和7,500万美元循环信贷。

两部分的综合收益约为250个基点。若循环信贷动用比例超过50%，将有25个基点的承诺费；若动用比例不到50%，则承诺费为30个基点。