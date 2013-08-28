路透基点：五家银行参与万科置业(香港)3.75亿美元3.5年期贷款案

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，五家银行料将在两周内与万科置业(香港)有限公司签署3.75亿美元3.5年期贷款协议。
五家银行将等额共同提供此笔贷款，包括中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行和汇丰银行。
此次通过特殊目的实体(SPV)City Choice Ltd获得的贷款资金将用于一般经营目的。万科将提供担保。
交易包括一笔定期贷款和一笔循环信贷，大约是3亿美元贷款和7,500万美元循环信贷。
两部分的综合收益约为250个基点。若循环信贷动用比例超过50%，将有25个基点的承诺费；若动用比例不到50%，则承诺费为30个基点。
同时，万科和新世界发展目前正为荃湾一个物业项目寻求48亿港元(6.19亿美元)的五年期贷款。万科在合资公司中拥有20%的股份。该项目贷款的综合收益约为200个基点。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。