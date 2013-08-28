中港个股：中石油称正研究可能的方式和途径，支持昆仑能源健康发展

路透香港8月28日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周三称，公司正研究可能的方式和途径，支持子公司昆仑能源 健康发展。

中石油的声明在昆仑能源早盘挫至20个月低位后发表。该公司发言人毛泽锋表示，昆仑能源作为中石油从事天然气终端销售、开发液化天然气（LNG）“以气代油”业务、发展清洁和绿色能源的战略定位不变，中石油并确保昆仑能源生产经营稳定。

他并称，“（母公司）中国石油天然气集团公司总会计师温青山已担任昆仑能源执行董事，并获推荐任董事会主席。”

昆仑能源董事会主席兼中石油副总裁李华林因涉嫌严重违纪，被中国有关部门调查，因此辞去两间上市公司的职务。

昆仑能源早盘曾挫15%至10.74港元，因分析师担心调查原因未明，且高层变动可能影响公司发展策略。稍早两大投行花旗和摩根士丹利更调低昆仑能源的投资评级及目标价，令公司股价跌势加剧。