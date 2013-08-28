中国债市动态：现券中长端走弱，叙利亚紧张情势下关注国际资本流向

路透上海8月28日 - 中国银行间债市周三早盘现券中长端走势疲弱。交易员表示，叙利亚紧张局势推升避险情绪，日圆、国际原油和黄金等避险资产大涨，国内机构本就对现券信心不强，未来国际资本流向更趋于不明朗下，现券抛压较重。

“今天中长端收益率在往上走，上的蛮快的，主要是受外围影响，叙利亚局势紧张，黄金石油都在大涨。”上海一商业银行交易员称。

出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。

由于市场担心美国可能带头对叙利亚政府采取军事行动，亚洲股市周三跌至七周低点，油价则上涨，同时避险的黄金亦攀升至多个月高点，日圆兑美元周三触及两周高点。

上海另一大型商业银行交易员则指出，券价此前两日超跌反弹，但市场信心仍较为脆弱，虽然今日资金面较为平稳，不过一旦有叙利亚紧张局势等外围因素的突袭，“很容易就受到影响。”

中国银行间资金市场机构心态稳定，周三早盘14天期限以内资金延续上日向宽态势，回购加权利率 多数下行，其中14天品种跌幅约24个基点(bp)。