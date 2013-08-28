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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 12:54 BJT

国际油市：布兰特原油较迪拜原油升水超过6美元，为2011年10月来最高

路透新加坡8月28日 - 交易消息人士周三表示，布兰特原油较迪拜原油升水升至近两年高位，此前叙利亚相关忧虑提振布兰特原油触及六个月高位。

一名经纪人称，布兰特-迪拜10月期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M报每桶6.10-6.15美元，周二收盘价为4.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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