国际油市：布兰特原油较迪拜原油升水超过6美元，为2011年10月来最高

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透新加坡8月28日 - 交易消息人士周三表示，布兰特原油较迪拜原油升水升至近两年高位，此前叙利亚相关忧虑提振布兰特原油触及六个月高位。
一名经纪人称，布兰特-迪拜10月期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M报每桶6.10-6.15美元，周二收盘价为4.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。