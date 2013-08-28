香港股市：早盘重挫1.7%，受叙利亚情势及中国石油高管请辞影响

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透上海8月28日 - 中国股市周三下跌，受到美国可能对叙利亚动武的消息打击，另外权重股中国石油多位高管请辞也让股市受挫，尾随区域股市走低。
香港股市恒生指数 早盘挫跌1.7%至21,494.28点，国企指数 跌幅更是深达2.5%。
诸多迹象显示美国正准备在不久后挥军叙利亚，以回应其对反对势力发起化学武器攻击，这让全球投资人大为不安，导致股价指数重挫，推升原油价格。
此外，投资人开始出脱中国能源业巨擘中国石油 及子公司昆仑能源股票，因有报告指出称多位高管严重违纪。
香港挂牌的昆仑能源 早盘重挫11.4%，中国石油则成为沪综指的最大拖累。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。