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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 12:46 BJT

香港股市：早盘重挫1.7%，受叙利亚情势及中国石油高管请辞影响

路透上海8月28日 - 中国股市周三下跌，受到美国可能对叙利亚动武的消息打击，另外权重股中国石油多位高管请辞也让股市受挫，尾随区域股市走低。

香港股市恒生指数 早盘挫跌1.7%至21,494.28点，国企指数 跌幅更是深达2.5%。

诸多迹象显示美国正准备在不久后挥军叙利亚，以回应其对反对势力发起化学武器攻击，这让全球投资人大为不安，导致股价指数重挫，推升原油价格。

此外，投资人开始出脱中国能源业巨擘中国石油 及子公司昆仑能源股票，因有报告指出称多位高管严重违纪。

香港挂牌的昆仑能源 早盘重挫11.4%，中国石油则成为沪综指的最大拖累。(完)
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