安卓系统是移动网络恶意攻击的首选目标--研究

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月27日 - 美国国土安全部和联邦调查局的一项研究显示，占据移动操作系统主导地位的谷歌 安卓（Android）系统是目前为止恶意软件攻击的主要目标，主要因为很多用户仍在使用该软件的老版本。
Public Intelligence网站发布了这项研究，研究指出，2012年移动操作系统面临的79%恶意软件威胁针对安卓，其中一半左右的恶意应用为短信。
谷歌未回复置评要求。国土安全部则拒绝评论。
约19%的恶意软件攻击针对诺基亚 Symbian系统，针对苹果 iOS、微软 Windows和黑莓 的恶意软件攻击均不足1%。
研究称，安卓仍是恶意软件攻击的主要目标，因为其市场份额及开源结构。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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