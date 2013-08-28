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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 13:14 BJT

《汇市简讯》 美元兑日圆震荡交投

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* 美元/日圆稍早跌至96.81后交投震荡，回升至97.31

* 在日本股市走弱时仍有下行压力

* 在96日圆处有日本机构投资者、进口商、选择权相关买盘

* 从97.30起一路向上有卖盘

* 小时图一目均衡转换线在97.06。(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
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