美国将派特使赴朝寻求解救美国公民裴俊浩

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月27日 - 美国国务院周二称，该国将派负责朝鲜(北韩)人权问题的特使罗伯特·金（Robert King）本周前往朝鲜，寻求朝方释放美国公民裴俊浩。
美国国务院在声明中称，应朝鲜政府邀请，罗伯特·金特使本周五将前往朝鲜，执行“致力于确保美国公民裴俊浩获释的人道主义任务”。
声明还称，罗伯特·金将请朝方“基于人道主义原因赦免裴先生，对他予以特赦，以便他与家人团聚并接受医治”。
白宫周二敦促朝方赦免裴俊浩，允许他返回美国。
今年5月，裴俊浩被朝鲜最高法院以反朝敌对罪判处15年劳改。朝鲜最高法院称，45岁的裴俊浩利用旅游活动谋求颠覆朝鲜政权。
裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜北部后被拘押。他被宣判时，正值美国和朝鲜围绕朝核项目剑拔弩张之际。
裴俊浩的姐姐Terri Chung今年8月10日对路透称，裴俊浩一直被关押在一个关押外国人的监狱中，从事耕种劳动。由于出现了一系列健康问题，裴俊浩已被转到一家公立医院。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。