谁将成为微软下任CEO？

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月27日 - 随着鲍尔墨离开微软 ，人们纷纷猜测谁将成为微软的新一任执行长(CEO)。英国赌博公司立博认为诺基亚CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)是第一大热门。
现年57岁的鲍尔墨上周意外宣布将在12个月内退休，他为微软效力了三十多年，其中13年担任CEO职务。
由于没有明显的接班人，英国立博公司 就鲍尔墨的接班人接受下注，其中49岁的埃洛普成为26名候选人中第一大热门，其概率为1赔5。
在2010年成为诺基亚执行长之前，埃洛普担任微软商业解决部门负责人。
根据立博的数据，微软首席运营官Kevin Turner是第二热门人选，其赔率为1赔6。排在第三位的是微软前高管Steve Sinofsky，他于去年11月离开微软。
排在第四位的是一名微软女高管--茱莉·拉尔森-格林(Julie Larson-Green)。
微软联合创始人比尔·盖兹重掌微软的赔率是1赔50，而苹果CEO库克的赔率仅有1赔100。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。