谁将成为微软下任CEO？

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月27日 - 随着鲍尔墨离开微软 ，人们纷纷猜测谁将成为微软的新一任执行长(CEO)。英国赌博公司立博认为诺基亚CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)是第一大热门。

现年57岁的鲍尔墨上周意外宣布将在12个月内退休，他为微软效力了三十多年，其中13年担任CEO职务。

由于没有明显的接班人，英国立博公司 就鲍尔墨的接班人接受下注，其中49岁的埃洛普成为26名候选人中第一大热门，其概率为1赔5。

在2010年成为诺基亚执行长之前，埃洛普担任微软商业解决部门负责人。

根据立博的数据，微软首席运营官Kevin Turner是第二热门人选，其赔率为1赔6。排在第三位的是微软前高管Steve Sinofsky，他于去年11月离开微软。

排在第四位的是一名微软女高管--茱莉·拉尔森-格林(Julie Larson-Green)。

微软联合创始人比尔·盖兹重掌微软的赔率是1赔50，而苹果CEO库克的赔率仅有1赔100。(完)