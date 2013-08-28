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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 13:43 BJT

印尼央行：计划在周四特别会议上评估当前货币工具--副总裁

路透雅加达8月28日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周三表示，央行计划在周四决策官员召开特别会议时，评估该国当前货币工具。

“明天，我们将寻求评估我们的经济、通胀、进出口、银行和金融市场。”央行副总裁Perry Warjiyo告诉记者。“我们还将评估我们拥有的所有工具，不管是利率、汇率还是汇市。”

这场会议召开之际，正逢印尼卢比大幅贬值。

印尼央行通常一个月召开一次例行会议，决定指标利率 。

下次央行例行会议预定是在9月12日。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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