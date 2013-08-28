印尼央行：计划在周四特别会议上评估当前货币工具--副总裁

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透雅加达8月28日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周三表示，央行计划在周四决策官员召开特别会议时，评估该国当前货币工具。
“明天，我们将寻求评估我们的经济、通胀、进出口、银行和金融市场。”央行副总裁Perry Warjiyo告诉记者。“我们还将评估我们拥有的所有工具，不管是利率、汇率还是汇市。”
这场会议召开之际，正逢印尼卢比大幅贬值。
印尼央行通常一个月召开一次例行会议，决定指标利率 。
下次央行例行会议预定是在9月12日。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。