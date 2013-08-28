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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 13:28 BJT

欧洲经济：ECB利卡宁认为欧债危机最艰难的时期已经结束--报载

路透赫尔辛基8月28日 - 欧洲央行管理委员会委员利卡宁周三被报纸报导称，由于困境国家的经常帐赤字问题已经纠正，欧洲债务危机的最黑暗时期已经过去。

利卡宁在接受芬兰报纸Helsingin Sanomat采访时还表示，欧洲央行已透过货币政策及重组银行业的行动完成了自身任务。

利卡宁称，希腊和西班牙经常帐近来出现盈余且贸易赤字缩减。不过他也表示“改革进程仍在进行。”

利卡宁说，欧洲央行7月声明将在较长时间内把利率保持在纪录低位，甚至可能进一步下调，这对市场产生了关键的影响，使其保持了稳定。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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