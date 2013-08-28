国际油市：布兰特原油上涨逾2美元，市场担心西方国家军事打击叙利亚

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
“假定他们采取行动，风险溢价就可能有好一段时间会升高。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner谈及油价时说。
布兰特原油 一度升至六个月高点117.23，0508GMT报116.89美元，上涨2.53美元。美国原油 上升2.92美元，报111.93美元，此前触及112.15美元的日高，也是2011年5月以来最高位。
由于担心叙利亚的紧张情势可能扩散，令中东不稳定，本周以来油价已上升5-6美元。
Spooner称，风险溢价可能从10到25美元不定，如果情势恶化，布兰特原油可能升至119-126美元，美国原油则可能升向114-115美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。