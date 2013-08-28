国际油市：布兰特原油上涨逾2美元，市场担心西方国家军事打击叙利亚

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭

路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。