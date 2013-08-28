版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 13:33 BJT

国际油市：布兰特原油上涨逾2美元，市场担心西方国家军事打击叙利亚

“假定他们采取行动，风险溢价就可能有好一段时间会升高。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner谈及油价时说。

布兰特原油 一度升至六个月高点117.23，0508GMT报116.89美元，上涨2.53美元。美国原油 上升2.92美元，报111.93美元，此前触及112.15美元的日高，也是2011年5月以来最高位。

由于担心叙利亚的紧张情势可能扩散，令中东不稳定，本周以来油价已上升5-6美元。

Spooner称，风险溢价可能从10到25美元不定，如果情势恶化，布兰特原油可能升至119-126美元，美国原油则可能升向114-115美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐