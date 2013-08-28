美国金融：新规将减轻抵押贷款风险，并改善承销做法

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透华盛顿8月28日 - 美国联邦监管当局周三将发布一项重新修订后的提案，该提案旨在减轻抵押贷款市场的风险，并对曾激化楼市泡沫的不负责任抵押贷款承销的类型加以限制。
联邦存款保险公司(FDIC)将投票决定，是否要发布准则内容来征求公众意见。这些准则要求，银行和债券发行人在将贷款打包作为证券出售时必须对其持有一定比例，被标志为低风险的抵押贷款除外。
根据2010年的多德-弗兰克法案，另有五家机构，包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)和住房和城市发展部在内，已被要求修订这些准则，他们预计很快会提出类似的提案。
修订后的提案料将放宽对免受监管规定的“合格住宅抵押贷款”的定义。(完)
(编译 隋芬; 审校 艾茂林)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。