美国金融：新规将减轻抵押贷款风险，并改善承销做法

路透华盛顿8月28日 - 美国联邦监管当局周三将发布一项重新修订后的提案，该提案旨在减轻抵押贷款市场的风险，并对曾激化楼市泡沫的不负责任抵押贷款承销的类型加以限制。

联邦存款保险公司(FDIC)将投票决定，是否要发布准则内容来征求公众意见。这些准则要求，银行和债券发行人在将贷款打包作为证券出售时必须对其持有一定比例，被标志为低风险的抵押贷款除外。

根据2010年的多德-弗兰克法案，另有五家机构，包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)和住房和城市发展部在内，已被要求修订这些准则，他们预计很快会提出类似的提案。

修订后的提案料将放宽对免受监管规定的“合格住宅抵押贷款”的定义。(完)