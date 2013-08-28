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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 13:48 BJT

印度金融：央行透过国有银行抛售美元以助卢比回升--交易商

路透孟买8月28日 - 五位交易商对路透表示，印度央行可能从约68.70卢比水准起抛售美元，以协助卢比回到68下方。

卢比兑美元 一度回升至67.90/91，此前触及纪录低位68.75。周二收盘报66.24/25。

两位交易商表示，干预很“积极”。其他人则表示，震荡走势更多是因为流动性欠佳的情况，而非央行大举抛售美元。(完) 　　
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