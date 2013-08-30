《台湾利率预测》季底效应将成最大变数，9月短票利率料在0.65-0.67%

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北8月30日 - 台湾9月提存期30天期短票利率区间料在0.65-0.67%。货币市场交易人士认为，9月资金情势变数多，包括季底资金紧缩效应、央行理监事会议及中秋假期资金需求等，短票利率料将先持稳在既有低位。
路透访谈五家金融机构，包括三家票券商和二家大型金融机构，他们预估9月银行间30天期短票利率的集中区间在0.65-0.67%，大区间则在0.63-0.68%。
一大型票券商交易主管表示，由于9月发票量仅达一般月均量，不足以因应目前银行间旺盛的买票需求，且依据6月的经验，预计9月季底效应将从中旬以后才会逐渐显现，中旬前短票利率仍有机会向下挪移。
“因应季底资金变化，利率先维持在低位，短天期比较有机会降!”另一位票券商交易主管则称。
9月中下旬适逢中秋节连续假期，有票券交易员指出，中秋节送礼的资金需求也是资金情势变数之一，加以19日起中秋节连假四天完后，距离季底仅剩6个交易日，季底因素仍须小心因应。
另一大型金融机构资金调拨主管认为，随着季底效应发酵，资金流动性将略显趋紧，且月底央行将召开理监事会议，新货币政策方向仍将影响央行冲销态度，料9月短票利率将在0.65%附近上下波动，向下空间有限。
9月提存期的宽松因子部分包括：共约4.6兆(万亿)台币的央行存单到期，以及566.425亿台币的公债还本付息。
紧缩因素方面，央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单；并有一期273天期国库券发行，金额300亿台币以及10年期公债发行，金额400亿台币。
以下为各金融机构对9月提存期短票利率预期：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型票券商一 0.65 0.66
大型票券商二 0.63 0.65
大型票券商三 0.65 0.68
大型银行一 0.65 0.67
大型银行二 0.64 0.67
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中 值 0.65 0.67(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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