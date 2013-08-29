台湾货币市场：9月提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北8月29日 - 台湾货币市场9月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)2,460.55亿台币 ：
09/04 523.00亿台币
09/05 3,331.10亿台币
09/06 3,580.60亿台币
09/09 4,960.00亿台币
09/10 1,570.50亿台币
09/11 3,637.30亿台币
09/12 3,951.55亿台币
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 53.50亿台币
09/27 60.00亿台币
09/30 75.00亿台币
10/01 55.00亿台币
10/02 122.50亿台币
10/03 17.00亿台币
--公债还本付息566.425亿台币
09/08 95甲6期付息15.9375亿台币
09/09 98甲6期付息11亿台币
09/11 90乙1期付息14.8亿台币
09/12 94甲7期付12.1875亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/04: 发行财102-11期国库券，273天期，金额300亿台币，3日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。