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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：8月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月29日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,927.30亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--财政部发行财102-10期国库券，182天期，金额200亿台币。

---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期3,690.65亿台币 ：

08/30 905.15亿台币

09/02 2,059.50亿台币

09/03 726.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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