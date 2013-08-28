美国财政：两议员拟下调企业和个人最高税率，但企业税收优惠或被取消

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透华盛顿8月28日 - 美国两名颇具影响力的议员料将提出整改税收制度的提议，届时制造商、能源公司和其他行业所享有的数十亿美元税收优惠可能被取消。
该项计划可能最早于9月推出，但在国会命运未卜。国会几乎在每一个税收和支出问题上都争执不休，恐将引发危机。
美国参议院财务委员会主席--民主党参议员鲍卡斯，以及众议院筹款委员会主席--共和党众议员坎普正在起草各自的提案，以消除税法缺陷并降低税率。
整体而言，这是国会多年来最具雄心的一次努力，坎普可能率先行动。
助理和其他人员表示，这两名议员正在考虑削减大量减税和其他税收优惠，以此抵消将企业和个人最高税率降至25%的成本。目前企业最高税率为35%，最高的个人税率约为40%。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。