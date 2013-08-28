澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受避险操作所累

新西兰元 追随澳元跌至75.51日圆，两日内跌去2.5%。

澳元兑美元 从纽约尾盘的0.8987美元跌至0.8910，新西兰元兑美元 从0.7797跌至0.7768美元。

欧元兑澳元 最高攀升至1.5021澳元，为2010年以来最高水平，目前上看2010年5月21日的高位1.5456。

欧元兑新西兰元 也最高升至1.7274新西兰元，为2011年12月以来最高，最新报1.7212。

“澳元本周未能守住任何涨幅，恐怕还会跌回到8月低点0.8848美元，或甚至更低。”一家欧洲银行驻新加坡的交易员说。

交易员将澳元下跌部分归因于新兴市场动荡，因为澳元常被视为亚洲地区低流动性货币的代表。

印度卢比和印尼卢比尤其一直承压，因投资者担心这两国的经常帐赤字和政策失误。

投资者也为美联储可能结束货币刺激政策做好准备。而对美国及其盟友准备数日内对叙利亚发动军事打击的担忧也损及人气。

“我觉得澳元在短期内不存在任何上行空间，走势将会沉重，”交易员说。

短线支撑是三年低点0.8848，之后是0.8775。

澳元的一个利好因素是金价大涨，黄金是澳洲重要的出口获利来源。金价 攀升至每盎司1,423美元，四天来涨了近50美元。(完)

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