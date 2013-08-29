中国公开市场：央行今日进行260亿元14天期逆回购，本周净投放415亿

路透上海8月29日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行260亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净投放415亿元。

虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场继本周一续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。不过，央行维持资金面紧平衡的思路并未发生根本改变，通过“锁长放短”灵活操作，央行掌握了调节流动性较为充分的主动权。

中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。 (完)

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