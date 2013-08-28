版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:54 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行执委亚斯穆森周二表示，欧洲央行预期将在未来一段时间内维持低利率，证实了欧洲央行的前瞻
性指引。 
    
    三名了解情况的消息人士表示，白宫尚未对可能接任美联储主席的现任副主席叶伦展开资格审查，此前有
报导称她的主要竞争对手已开始这一程序。 
    
    日本央行副总裁岩田规久男周三重申，央行致力于在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标。岩田规久
男表示，货币政策可能需要较长时间才会发挥作用，因此政府需要同时通过财政支出来支持经济增长。 
   
    
    印尼央行副总裁Perry Warjiyo周三表示，央行计划在周四决策官员召开特别会议时，评估该国当前货币
工具。 
        
    泰国央行周三表示，由于外汇储备较高，不担心资本外流问题，并称泰铢走势仍与贸易伙伴货币一致。不
过泰国央行重申，如果汇率波动过快，将准备采取行动。 
        
    欧洲央行管理委员会委员利卡宁周三被报纸报导称，由于困境国家的经常帐赤字问题已经纠正，欧洲债务
危机的最黑暗时期已经过去。 
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率8.5%                  2013年7月11日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      指标利率6.50%                  2013年7月11日上调50个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.5%             2012年12月10日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐