韩国汇市：韩元小涨，出口商美元卖盘抵消了叙利亚局势影响

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透首尔8月28日 - 韩国韩元兑美元 周三小幅上扬，因投资者削减美元多头仓位，出口商卖出美元，帮助缓和了叙利亚局势引发避险情绪升温的影响。
韩元/美元 国内市场收报1,115.4，周二收在1,116.3。(完)
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0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。