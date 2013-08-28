版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 14:12 BJT

韩国汇市：韩元小涨，出口商美元卖盘抵消了叙利亚局势影响

路透首尔8月28日 - 韩国韩元兑美元 周三小幅上扬，因投资者削减美元多头仓位，出口商卖出美元，帮助缓和了叙利亚局势引发避险情绪升温的影响。

韩元/美元 国内市场收报1,115.4，周二收在1,116.3。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐