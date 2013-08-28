香港个股：深圳控股拟将资源集中深圳，约50亿元人民币资产待处置

路透香港8月28日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 周三称，公司将调整发展策略，将重心放回深圳，在其他城市的项目及低效资产将会陆续进行处置以回笼资金，估计这批资产的市值达50亿元人民币。

深圳控股并提出了在2015年合同销售额达至200亿元的目标，大部份来自深圳；且有信心完成今年90亿元的销售目标。此外，该公司冀四至五年后增加50万平方米的投资物业，目标相关收入达20亿元。

主席吕华在业绩简布会上称，将资源集中投放深圳，主要预期深圳的城市更新的政策，便对公司及母公司深业集团带来一批优质且规模比较大的项目。

“怎么样利用这个政策的机会所带来的政策红利，我们觉得应该尽快集中我们内部的资源，把这些优势项目尽快开发出来，可以为股东产生回报。”吕华表示。

因此，该公司拟把一些在深圳以外的项目，及一些效益相对欠理想的项目通过出售或其他方式处置，例如有部份项目当地政府仍没完成拆迁，可能与对方商讨不用支付地价。

“这些资产包按市值估计约值50亿元，包括股东贷款、未付地价等。”深圳控股首席营运官朱国强称。“希望今年内会有进展。”

深圳控股目前持有土地储备（按权益计算）约1,070万平方米，其中深圳只占15%。广东以外，公司还于湖北的武汉、湖南长沙、安徽、江苏和四川等拥有土地。

该公司目标在深圳的土地储备增至400万平方米，占公司土储总规模的三成，占价值的六成。这主要通过母公司注入资产、与深圳市属国企合作，以及投地。