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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 14:20 BJT

韩国股市：反弹收在平盘附近，受外资流入和汽车股涨势支撑

路透首尔8月28日 - 韩国股市周三在清淡交投中反弹，收盘近持平。外资持续流入且汽车股上涨，抵销了叙利亚可能遭以美国为首国家采取军事行动的不安。

综合股价指数 微幅收低0.1%，报1,884.52点。盘中一度挫低1.3%至1,861.56点。

外资买超韩股1,248亿韩元，为连续第四个交易日买超。

权重股三星电子 走势震荡，终场收升0.4%。现代汽车 和起亚汽车 则分别上扬1.1%和1.9%。(完)

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(编译 张若琪 审校 于春红)
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