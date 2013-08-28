韩国股市：反弹收在平盘附近，受外资流入和汽车股涨势支撑

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透首尔8月28日 - 韩国股市周三在清淡交投中反弹，收盘近持平。外资持续流入且汽车股上涨，抵销了叙利亚可能遭以美国为首国家采取军事行动的不安。
综合股价指数 微幅收低0.1%，报1,884.52点。盘中一度挫低1.3%至1,861.56点。
外资买超韩股1,248亿韩元，为连续第四个交易日买超。
权重股三星电子 走势震荡，终场收升0.4%。现代汽车 和起亚汽车 则分别上扬1.1%和1.9%。(完)
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(编译 张若琪 审校 于春红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。