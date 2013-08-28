《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲盘抛压继续

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
0610GMT
* 澳元/美元下跌0.67%，美元/日圆上涨0.25%，澳元/日圆下跌0.42%，欧元/日圆涨0.17%
* 美元/印度卢比大幅上升2.75%，美元/泰铢涨0.37%，美元/印尼卢比升0.28%，美国10年期公债收益率报2.72%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.32%，印尼股市跌2.81%，菲律宾股市重挫5%，泰国股市下挫2.17%，日股日经指数跌1.51%
* 美国及其盟友准备对叙利亚发起可能的军事打击
* 印度卢比急速走低，因外资逃离。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。