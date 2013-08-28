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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲盘抛压继续

0610GMT

* 澳元/美元下跌0.67%，美元/日圆上涨0.25%，澳元/日圆下跌0.42%，欧元/日圆涨0.17%

* 美元/印度卢比大幅上升2.75%，美元/泰铢涨0.37%，美元/印尼卢比升0.28%，美国10年期公债收益率报2.72%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.32%，印尼股市跌2.81%，菲律宾股市重挫5%，泰国股市下挫2.17%，日股日经指数跌1.51%

* 美国及其盟友准备对叙利亚发起可能的军事打击

* 印度卢比急速走低，因外资逃离。(完)

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