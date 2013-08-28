美国政经：白宫尚未对下任美联储主席候选人叶伦展开资格审查--消息

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透华盛顿/纽约8月28日 - 三名了解情况的消息人士表示，白宫尚未对可能接任美联储主席的现任副主席叶伦展开资格审查，此前有报导称她的主要竞争对手已开始这一程序。
现任美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的第二届任期将于明年1月结束。美国总统奥巴马目前面临的最重要工作之一就是为他选定继任者。白宫表示，奥巴马还未作出决定，秋季之前不大可能发布公告。
即便如此，从奥巴马的言论和新闻报导中可以推测出，遴选过程似乎已变成叶伦和前白宫经济顾问萨默斯两人之间的角逐。
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周一报导，萨默斯可能在几周后被提名为美联储主席，但他还在接受资格审查，而且这个过程或许还会持续一段时间。CNBC周二将其消息来源描述为“非常接近但并不参与此过程的”人士。路透无法证实该报导。(完) (编译 王翔琼；审校 郑茵)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。