美国政经：白宫尚未对下任美联储主席候选人叶伦展开资格审查--消息

路透华盛顿/纽约8月28日 - 三名了解情况的消息人士表示，白宫尚未对可能接任美联储主席的现任副主席叶伦展开资格审查，此前有报导称她的主要竞争对手已开始这一程序。

现任美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的第二届任期将于明年1月结束。美国总统奥巴马目前面临的最重要工作之一就是为他选定继任者。白宫表示，奥巴马还未作出决定，秋季之前不大可能发布公告。

即便如此，从奥巴马的言论和新闻报导中可以推测出，遴选过程似乎已变成叶伦和前白宫经济顾问萨默斯两人之间的角逐。