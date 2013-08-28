日本股市：日经指数收跌1.5%至两个月低位，受叙利亚局势及日圆影响

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透东京8月28日 - 全球股市跌势拖累日本股市日经指数周三跌至两个月低位，因市场担忧美国可能对叙利亚发动军事攻击，促使投资者急忙撤离风险资产，并推动避险日圆上涨。
日经指数 下跌1.5%至13,338.46点，为连续第三天下跌，且创下6月27日以来最低收盘位。东证股价指数 缩量收低1.8%，至1,114.03点。
尽管近期下跌，但日经指数今年至今仍累计上涨28%，得益于政府的扩张性财政政策以及日本央行积极的货币刺激举措。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。