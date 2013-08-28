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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 14:30 BJT

日本股市：日经指数收跌1.5%至两个月低位，受叙利亚局势及日圆影响

路透东京8月28日 - 全球股市跌势拖累日本股市日经指数周三跌至两个月低位，因市场担忧美国可能对叙利亚发动军事攻击，促使投资者急忙撤离风险资产，并推动避险日圆上涨。

日经指数 下跌1.5%至13,338.46点，为连续第三天下跌，且创下6月27日以来最低收盘位。东证股价指数 缩量收低1.8%，至1,114.03点。

尽管近期下跌，但日经指数今年至今仍累计上涨28%，得益于政府的扩张性财政政策以及日本央行积极的货币刺激举措。(完)
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