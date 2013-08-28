下任美联储主席两位主要竞争者都是身家百万

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月27日 - 萨默斯可能是游走在华尔街和华盛顿之间金钱旋转门的代表人物。不过与他竞争美联储主席一职的美联储副主席叶伦经济状况也不错。

美联储主席伯南克的第二个任期将于明年早些时候结束，外界认为曾任大学教授的叶伦最有望接任。周二公布的2012年资产披露文件显示，叶伦拥有的资产价值在380万到1,110万美元之间。加上她丈夫拥有的资产，她拥有480万到1,320万美元之间的资产。她的丈夫是一名经济学家，曾获得过诺贝尔奖。

这与2010年萨默斯披露的720万至2,450万美元资产相比要逊色许多。萨默斯在克林顿当政期间曾任财政部长，也曾担任奥巴马总统的顾问。

鉴于两位都是百万富豪，财富差距不足以成为决定竞争成败的关键症结。两人都比伯南克有钱得多，去年伯南克拥有110万至230万美元资产。

萨默斯的反对者称，他在花旗集团和对冲基金D.E. Shaw任职多年，意味着他与美联储监管的金融行业关系过于密切。而支持者则表示，他对华尔街的了解在危机中可能发挥非常有价值的作用。

萨默斯的反对者还指责他在上世纪90年代放松金融监管中发挥的作用，很多人指责放松金融监管引发了2007-2009年的金融海啸。

萨默斯和叶伦都被认为是顶级经济学家。在美联储任职期间，叶伦在开发和修改非传统政策工具和沟通政策中发挥了非常积极的作用。她的反对者认为她在货币政策上过于“鸽派”，担忧她在打击通胀方面过于手软，因为她强烈希望降低失业率。（完）