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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 14:57 BJT

日本央行：在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标--副总裁

路透8月28日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三表示：

* 在通胀稳定在2%之前，将继续实行量化宽松措施

* 有迹象显示部分商品的价格正在触底或开始回升

* 股价上涨和日圆贬值对日央行政策传递至经济来说是必要的

* 通胀预期上升能够刺激消费者支出

* 银行贷款真正增加可能需要一或两年时间，因为企业部门有大量现金储备

* 在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标

* 若通胀料超过目标水准，那么即便政府要求日央行也将不再购债

* 通胀预期上升能刺激对外币的需求，并有助日圆走软

* 日央行政策需假以时日才会发挥作用，因此需要财政政策来支持经济增长。(完)
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