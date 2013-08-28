日本央行：在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标--副总裁

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透8月28日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三表示：
* 在通胀稳定在2%之前，将继续实行量化宽松措施
* 有迹象显示部分商品的价格正在触底或开始回升
* 股价上涨和日圆贬值对日央行政策传递至经济来说是必要的
* 通胀预期上升能够刺激消费者支出
* 银行贷款真正增加可能需要一或两年时间，因为企业部门有大量现金储备
* 在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标
* 若通胀料超过目标水准，那么即便政府要求日央行也将不再购债
* 通胀预期上升能刺激对外币的需求，并有助日圆走软
* 日央行政策需假以时日才会发挥作用，因此需要财政政策来支持经济增长。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。