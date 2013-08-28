《综述》印度卢比连创新低，受到外资撤离打击

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
**信心不足**
但卢比仍未能反弹，无视决策官员推出的一连串措施，包括央行上月公布的抽离流动性举措，并采取行动抑制黄金进口和降低石油进口等。
但那些措施是否足够仍然存疑，因公债收益率飙升，有可能使已然放缓的经济面临更高的举债成本，而在此同时，全球油价和金价本周也大幅攀升。油金是印度两项最大宗的进口商品。
外资已开始削减股票仓位，自7月初以来卖超35亿美元印度股票。
外资在债市的卖压更巨，今年迄今自债市撤出45亿美元。
印度财政部长齐丹巴南周二表示，政府将需采取更多行动来恢复经济增速并缩小经常帐赤字。(完) (编译 洪曦/田建华/张若琪 审校 艾茂林)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。