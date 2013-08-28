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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 15:14 BJT

《综述》印度卢比连创新低，受到外资撤离打击

**信心不足**

但卢比仍未能反弹，无视决策官员推出的一连串措施，包括央行上月公布的抽离流动性举措，并采取行动抑制黄金进口和降低石油进口等。

但那些措施是否足够仍然存疑，因公债收益率飙升，有可能使已然放缓的经济面临更高的举债成本，而在此同时，全球油价和金价本周也大幅攀升。油金是印度两项最大宗的进口商品。

外资已开始削减股票仓位，自7月初以来卖超35亿美元印度股票。

外资在债市的卖压更巨，今年迄今自债市撤出45亿美元。

印度财政部长齐丹巴南周二表示，政府将需采取更多行动来恢复经济增速并缩小经常帐赤字。(完) (编译 洪曦/田建华/张若琪 审校 艾茂林)
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