《综述》印度卢比连创新低，受到外资撤离打击

但卢比仍未能反弹，无视决策官员推出的一连串措施，包括央行上月公布的抽离流动性举措，并采取行动抑制黄金进口和降低石油进口等。

但那些措施是否足够仍然存疑，因公债收益率飙升，有可能使已然放缓的经济面临更高的举债成本，而在此同时，全球油价和金价本周也大幅攀升。油金是印度两项最大宗的进口商品。