中国股市：沪综指放量小幅收跌，三中全会利好预期令大盘跌幅收窄

路透上海8月28日 - 中国股市沪综指周三放量小幅收跌。分析师指出，早盘受叙利亚局势紧张及外围股市暴跌等影响大盘走弱，之后负面因素逐渐被消化，市场在三中全会利好预期下走势回升，缩减跌幅，料后期在自贸区概念等综合影响下，短期继续看多。

沪综指 收报2,101.301点，跌2.266点，或0.11%。上海A股今日成交额为1,317亿元人民币，较上日的1,041亿元放大约三成，此前高点为3月4日的1,425亿。

“早盘主要是叙利亚局势和外围股市暴跌带来的担忧影响，不过下午明显情绪明显缓和了，三中全会的利好还是占了上风。”中原证券策略分析师张刚指出。

他并认为，后期资本流动因素对A股的冲击不大，料更多是心理层面的影响，在多重政策利好预期下，大盘短期还有向上空间。目前需要关注的是叙利亚枪声何时真正打响，打响后市场肯定会走弱，但在此之前料走势可能缓和一些。

美国及其盟友告知叙利亚反对派，告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。

由于市场担心美国可能带头对叙利亚政府采取军事行动，亚洲股市周三跌至七周低点，油价则上涨，同时避险的黄金亦攀升至多个月高点。

新华社周二稍晚报导称，中国共产党将于11月在北京召开十八届三中全会，讨论深化改革事宜。