中国股市：沪综指放量小幅收跌，三中全会利好预期令大盘跌幅收窄

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透上海8月28日 - 中国股市沪综指周三放量小幅收跌。分析师指出，早盘受叙利亚局势紧张及外围股市暴跌等影响大盘走弱，之后负面因素逐渐被消化，市场在三中全会利好预期下走势回升，缩减跌幅，料后期在自贸区概念等综合影响下，短期继续看多。
沪综指 收报2,101.301点，跌2.266点，或0.11%。上海A股今日成交额为1,317亿元人民币，较上日的1,041亿元放大约三成，此前高点为3月4日的1,425亿。
“早盘主要是叙利亚局势和外围股市暴跌带来的担忧影响，不过下午明显情绪明显缓和了，三中全会的利好还是占了上风。”中原证券策略分析师张刚指出。
他并认为，后期资本流动因素对A股的冲击不大，料更多是心理层面的影响，在多重政策利好预期下，大盘短期还有向上空间。目前需要关注的是叙利亚枪声何时真正打响，打响后市场肯定会走弱，但在此之前料走势可能缓和一些。
美国及其盟友告知叙利亚反对派，告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。
由于市场担心美国可能带头对叙利亚政府采取军事行动，亚洲股市周三跌至七周低点，油价则上涨，同时避险的黄金亦攀升至多个月高点。
新华社周二稍晚报导称，中国共产党将于11月在北京召开十八届三中全会，讨论深化改革事宜。
沪深300指数 收跌0.55%，报2,328.056点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,319.2点，跌0.73%，成交915,986手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。