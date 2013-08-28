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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 18:22 BJT

中港股业绩：中国人寿中期净利同比增长68%，高于此前预期

路透香港8月28日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周三公布，今年上半年净利同比增长68%，高于公司此前预期，主要受投资收益增加带动。

中国人寿的业绩公告显示，2013年1-6月净利为161.98亿元人民币，去年同期则为96.35亿元。公司此前预告上半年净利增长50%以上。

中国人寿董事长杨明生在公告中称，上半年全球经济复苏艰难，国内经济发展面临多年未有的错综复杂局面，寿险行业正经历困难时期。公司紧盯寿险市场走势，保费收入取得较好增长。

期内已赚保费为2,008.44亿元，同比增长8.7%。投资收益494亿元，同比上升25%。(p9)

业绩公布前，国寿H股收跌1.94%，报19.16港元；其A股跌0.15%，报13.63元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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