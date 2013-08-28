中港股业绩：中国人寿中期净利同比增长68%，高于此前预期

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周三公布，今年上半年净利同比增长68%，高于公司此前预期，主要受投资收益增加带动。
中国人寿的业绩公告显示，2013年1-6月净利为161.98亿元人民币，去年同期则为96.35亿元。公司此前预告上半年净利增长50%以上。
中国人寿董事长杨明生在公告中称，上半年全球经济复苏艰难，国内经济发展面临多年未有的错综复杂局面，寿险行业正经历困难时期。公司紧盯寿险市场走势，保费收入取得较好增长。
期内已赚保费为2,008.44亿元，同比增长8.7%。投资收益494亿元，同比上升25%。(p9)
业绩公布前，国寿H股收跌1.94%，报19.16港元；其A股跌0.15%，报13.63元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。