《交易视点》短期资金成本易上难下，可考虑养券加卖IRS套利头寸--国泰君安

路透北京8月28日 - 中国国泰君安证券最新发布的利率互换(IRS)周报表示，央行逆回购“量放价稳”，短期资金成本易上难下，推动IRS曲线短端攀升，曲线平坦化。建议继续基差交易策略（做多七天回购基准IRS长端，做空三个月Shibor基准IRS短端），另可考虑建立“回购养券+卖IRS-FR007”的套利头寸。

**市场回顾**

央行逆回购“量放价稳”，短期资金成本易上难下，推动IRS曲线短端攀升，曲线有所平坦化。

1. 央行逆回购操作难阻资金成本续升步伐。上周央行延续逆回购操作，共向市场投放820亿元人民币，较此前一周390亿在量上有显着增加；另外上周公开市场有260亿元逆回购到期，以及160亿三月期央票到期，因此，上周公开市场资金净投放720亿元，低于此前一周的975亿（含500亿国库现金定存）。

FR001（隔夜回购定盘利率）和FR007（七天回购定盘利率）继续攀升。周成交价分别收于3.34%和4.16%，分别抬高12个基点（bp）和38bp。全周平均水平也同步走高，周均值分别收于3.54%和4.24%，分别上浮28bp和41bp。

Shibor（上海银行间同业拆放利率）方面，ShiborO/N（隔夜期限）、Shibor1W（一周期限）继续走高，上周成交价分别收于3.27%和4.15%，较此前一周分别上浮6bp和38bp。全周平均水平也同步上行，周均值分别收于3.48%和4.20%，分别上涨26bp和41bp。Shibor3M（三个月期）则全周停驻在4.66%水位，较此前一周略增1bp。

量缩价升，市场流动性情绪趋于谨慎。隔夜7D（七天）资金成本均走高，隔夜/7D成交倍数回升至6.4的水平，7D/隔夜溢价率也回升至27.6%的水平，市场的流动性情绪趋谨慎。

2. IRS曲线走势出现分化，IRS-SHIBOR（Shibor基准利率互换）显着上行。上周IRS曲线周一周二表现为平坦化上行，随后借周三10年国债招标结果偏好，利率互换曲线转而下行。但此后两天IRS走势出现分化，IRS-SHIBOR在同业存单酝酿推出消息的推动下涨幅明显，与IRS-FR007（七天回购定盘利率基准IRS）的续降有所不同。

总体来说，IRS曲线均呈现平坦化回调特征，逆转了此前两周的陡峭化修复进程。现券方面，现券曲线延续此前一周的平坦化上行走势。

**交易观察**

基准利率——机构预期改变，央行逆回购无助流动性松缓。虽然央行上周在公开市场逆回购放量操作，但是中标利率与此前一周持平，显示央行操作目的在于维护短期资金成本稳定，并无意于引导流动性宽松，市场机构对中长期流动性的预期已然改变，心态更趋于谨慎。

目前又逢月末季节性因素，商业银行资金融出意愿不足，推动货币市场利率显着上行。下月又逢季末因素，短期之内资金面仍然将维持紧平衡状态。

互换利率——现券行情和流动性主导IRS变动。近期IRS市场主要受现券市场行情以及流动性影响，现券曲线的平坦化技术性修复带动IRS-FR007作出同步变动（IRS-SHIBOR则受同业存单影响走势不同）。

另外，目前短期资金成本高企，而且短期之内资金成本易上难下，制约了IRS短端的下行空间。经过前期的上行调整之后，目前2年期国开行金融债与IRS-FR007的利差已经达到43bp的水平，足以覆盖“回购养券+卖IRS-FR007”的套利交易成本，推荐建立相关套利头寸。

另外，我们坚持认为IRS-Shibor曲线期限利差偏低，与利率市场化进程将推动曲线陡峭化不一致，继续推荐做多长端IRS-FR007，做空短端IRS-Shibor。

**策略建议**

利率互换曲线单边操作不确定性大，套利交易大有可为。上周IRS-FR007已经终止加速上行步伐，转而作阶段性的平坦化回调，目前IRS方向性变动不确定性大，单边操作难以把握。

但是套利交易仍有空间，目前国开债与IRS利差已经可以覆盖“回购养券+IRS”的套利交易成本；另外我们坚持推荐前期的基差交易策略，做多长端FR007，做空短端3M SHIBOR。 (完)