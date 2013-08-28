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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 15:20 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元脱离三周高位，市场关注叙利亚局势

“若今日风险情绪进一步恶化，则可能促使投资者根据当地资产流动性的资金状况和程度来比较相对经常账压力，”法国农业信贷银行分析师在报告中称。

“从以往来看，在市场动荡期间，这种比较会导致投资者从高风险资产转向美元、日圆、瑞郎和黄金。”

0633GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，报0.9181。

瑞郎兑欧元几无变动，报1.2286。(完)

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