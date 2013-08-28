中港股业绩：农业银行中期净利达924亿元人民币，同比增近14.7%

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三公布，今年中期净利同比增长14.7%，与市场预期基本一致。
农行的公告显示，2013年上半年净利为923.5亿元人民币，去年同期则为804.99亿元，根据汤森路透综合分析师预测，农行上半年净利893亿元。
农行董事长蒋超良在公告中称，在经济金融去摃杆的过程中，风险日益凸显，守住不发生系统性和区域性风险的底线，将是银行业面临的一个艰巨任务。
农行截止6月末的不良贷款率为1.25%，较一季末1.27%有所下降，不良贷款余额为866.97亿元，比上年末增加8.49亿元。
蒋超良并表示，农行要加快推动业务经营转型，积极应对利率市场化和有效信贷需求不足的挑战，加快推动小微企业业务发展和公司业务“投行化”转型，并要巩固和扩大县域金融业务优势，加快建立“大风险”管理体系。
期内净利息收入1,800亿元，同比增长7.27%，净利息收益率为2.74%，净利差为2.58%，均低于去年同期的2.85%和2.71%，手续费及佣金净收入476亿元，同比增长22.3%。
资本充足率11.81%，核心一级资本充足率9.11%。（并表数据）（完）
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路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。