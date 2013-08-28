中港股业绩：农业银行中期净利达924亿元人民币，同比增近14.7%

路透香港8月28日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三公布，今年中期净利同比增长14.7%，与市场预期基本一致。

农行的公告显示，2013年上半年净利为923.5亿元人民币，去年同期则为804.99亿元，根据汤森路透综合分析师预测，农行上半年净利893亿元。

农行董事长蒋超良在公告中称，在经济金融去摃杆的过程中，风险日益凸显，守住不发生系统性和区域性风险的底线，将是银行业面临的一个艰巨任务。

农行截止6月末的不良贷款率为1.25%，较一季末1.27%有所下降，不良贷款余额为866.97亿元，比上年末增加8.49亿元。

蒋超良并表示，农行要加快推动业务经营转型，积极应对利率市场化和有效信贷需求不足的挑战，加快推动小微企业业务发展和公司业务“投行化”转型，并要巩固和扩大县域金融业务优势，加快建立“大风险”管理体系。

期内净利息收入1,800亿元，同比增长7.27%，净利息收益率为2.74%，净利差为2.58%，均低于去年同期的2.85%和2.71%，手续费及佣金净收入476亿元，同比增长22.3%。

资本充足率11.81%，核心一级资本充足率9.11%。（并表数据）（完）

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