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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:00 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                                 最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                             
 欧元/美元                         1.3374    1.3392     -0.13     +1.36    1.3194
 美元/日圆                          97.42     97.02     +0.41    +12.31     86.74
 欧元/日圆                         130.29    129.93     +0.28    +13.83    114.46
 美元/瑞郎                         0.9189    0.9172     +0.19     +0.37    0.9155
 英镑/美元                         1.5509    1.5545     -0.23     -4.57    1.6251
 美元/加元                         1.0506    1.0473     +0.32     +5.90    0.9921
 澳元/美元                         0.8909    0.8982     -0.81    -14.28    1.0393
 新西兰元/美元                     0.7755    0.7794     -0.50     -6.37    0.8283
 澳元/日圆                         86.790    87.140     -0.40     -3.71    90.130
 新西兰元/日圆                     75.550    75.620     -0.09    -46.35   140.820
 英镑/日圆                         151.09    150.82     +0.18     +7.29    140.82
 澳元/新西兰元                     1.1485    1.1514     -0.25     -8.41    1.2540
                                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 郑茵)
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