更新版 1-新债招标：台湾台电公司债多流标，待QE退场明朗后再适时发行

(新增公司与承销商说法)

路透台北8月28日 - 受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响，台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出，五、七以及10年期债券均以流标收场。

台电一不愿具名的财务人士表示，虽然未能藉由标债募得预期资金，但会以银行借款、发行商业本票等方式因应，因此资金调度不成问题。未来仍会寻求适当时机发行公司债，但不会选择利率要求更高的私募。

至于什么时机比较合适，该人士称，“等QE(退场计划)比较明朗再说。”

台电今年以来已四度举行公司债标售，惟受债市殖利率走高以及核四停建变数影响，自5月以来，已有连续三次出现部分年期券流标的现象。

对于这次标售结果，一名公司债承销商指出，从客户先前下标颇为冷清的情况，即已预知这次的标售结果不会好。

“连公债的流动性都没有了，台电当然更差。”她说。

另一承销商则表示，台电这次选择让5-10年期的券流标也好，否则会带动整个公司债与次债的发行利率都调高。

台电稍早宣布，本次无担保公司债标售仅有三年券标出，得标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320%，发行金额38.7亿台币，远低于120亿台币的预期发行金额。五、七以及10年期债券均未能标出。

台电前次是在7月初标售公司债，当时10年券以1.75%定价，五年券未标出、七年券则以1.55%定价，总计发行金额56.5亿台币。

自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可望于今年内出现决定性的结果。台电已在核四投入2,640亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)