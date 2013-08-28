更新版 1-新债招标：台湾台电公司债多流标，待QE退场明朗后再适时发行

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
(新增公司与承销商说法)
路透台北8月28日 - 受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响，台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出，五、七以及10年期债券均以流标收场。
台电一不愿具名的财务人士表示，虽然未能藉由标债募得预期资金，但会以银行借款、发行商业本票等方式因应，因此资金调度不成问题。未来仍会寻求适当时机发行公司债，但不会选择利率要求更高的私募。
至于什么时机比较合适，该人士称，“等QE(退场计划)比较明朗再说。”
台电今年以来已四度举行公司债标售，惟受债市殖利率走高以及核四停建变数影响，自5月以来，已有连续三次出现部分年期券流标的现象。
对于这次标售结果，一名公司债承销商指出，从客户先前下标颇为冷清的情况，即已预知这次的标售结果不会好。
“连公债的流动性都没有了，台电当然更差。”她说。
另一承销商则表示，台电这次选择让5-10年期的券流标也好，否则会带动整个公司债与次债的发行利率都调高。
台电稍早宣布，本次无担保公司债标售仅有三年券标出，得标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320%，发行金额38.7亿台币，远低于120亿台币的预期发行金额。五、七以及10年期债券均未能标出。
台电前次是在7月初标售公司债，当时10年券以1.75%定价，五年券未标出、七年券则以1.55%定价，总计发行金额56.5亿台币。
自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可望于今年内出现决定性的结果。台电已在核四投入2,640亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。