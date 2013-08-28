全球金市：金价触及三个月高位，叙利亚紧张局势推动避险买盘

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1431.09 15.05 +1.06 -14.54
现货银 25.02 0.56 +2.29 -17.37
现货铂金 1539.49 20.69 +1.36 0.29
现货钯金 745.72 3.72 +0.50 7.76
COMEX期金 1431.40 11.20 +0.79 -14.58 24879
COMEX期银 25.04 0.39 +1.58 -17.38 12658
汇率
欧元/美元 1.3378
美元/日圆 97.31(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 田建华/艾茂林)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。