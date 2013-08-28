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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 15:30 BJT

全球金市：金价触及三个月高位，叙利亚紧张局势推动避险买盘

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1431.09 15.05 +1.06 -14.54

现货银 25.02 0.56 +2.29 -17.37

现货铂金 1539.49 20.69 +1.36 0.29

现货钯金 745.72 3.72 +0.50 7.76

COMEX期金 1431.40 11.20 +0.79 -14.58 24879

COMEX期银 25.04 0.39 +1.58 -17.38 12658

汇率

欧元/美元 1.3378

美元/日圆 97.31(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 田建华/艾茂林)
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