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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 15:41 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收盘小跌，10年券因新券将上场而微升

* 五年公债殖利率收小跌，但10年券小升
    * 台电标售结果偏空
    * 10年新券明日登场，预估区间在1.7-1.75%

    路透台北8月28日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周三收盘随美债小
跌。交易员表示，受到明天新一期10年公债将开始发行前交易的影响，市场交易心态普遍观
望，令10年期公债殖利率收盘仍微升。
        
    他们指出，尤其是午后的台电公司债标售结果中，除了三年之外，五、七和10年期公债
全数流标，这偏空的讯息将引导明日的公债殖利率向上走高，预估五年券102/2期殖利率在1
.13-1.18%；10年新券估在1.70-1.75%。
    
    〞10年新券(殖利率)应该往上开一点，但也不致于太高。〞一位外商银交易员说。
    
    他表示，以近期美债的趋势来看，似有走稳意味，因此空方其实也害怕殖利率空在太高
、成了最后一只老鼠，在此情况下，做空力道也不会太强。
    
    另外一位票券商交易员则认为，目前各方观望新券的心态相当浓厚，发行前交易的成交
金额若要达到100-200亿以上才算是活络。
    
    一位票券商交易员认为，以过往经验来看，利率上涨的过程中很容易飙过头，若是台电
没有限制标售公司债的次数，那么定期标售以寻求较佳利率也不失为此刻筹资一个好方法。
    
    台湾最大公司债发行单位--台电稍早表示，本次无担保公司债标售仅有三年券标出，得
标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320%，发行金额38.7亿台币。 
  
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     -0.45     1.1455   1.1270-1.1500     38.0
     10     102/6                     +0.50     1.6950   1.6800-1.7000      3.0
           
    前述外商银交易员则表示，虽然10年新券102/10            在发行前交易间空方有发
挥的空间，因交易成本偏低，不过目前若美债情势走稳，台债这里缺乏消息面的带动，102/
10殖利率要走太高也不太容易。
    
    〞我倒也不觉得会打到1.80%。〞外商银交易员说。    
    
    10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，周四开始发行
前交易。 
   
    另外，五年券方面，一位票券商交易员则表示，目前市场普遍认为，台湾央行在一年之
内升息的机会颇低，是短券的保护伞。但中长券方面，日前则有筹码逐渐流入长线投资者倾
向，相对地，五年券的筹码稳定度相对就没有那么足够，是未来的变数。
      
    美国公债价格周二上扬，受助于避险买盘，因在报导称西方国家可能在数日内对叙利亚
发动军事打击后，紧张不安的投资者抛售风险较高资产。周二，指标10年期公债价格US10Y
T=RR上扬20/32，收益率回落至2.714%，周一报2.787%。        
     
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.6950
          5       102/2                       1.1455
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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