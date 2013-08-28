台湾债市：五年公债殖利率收盘小跌，10年券因新券将上场而微升

* 五年公债殖利率收小跌，但10年券小升 * 台电标售结果偏空 * 10年新券明日登场，预估区间在1.7-1.75% 路透台北8月28日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周三收盘随美债小 跌。交易员表示，受到明天新一期10年公债将开始发行前交易的影响，市场交易心态普遍观 望，令10年期公债殖利率收盘仍微升。 他们指出，尤其是午后的台电公司债标售结果中，除了三年之外，五、七和10年期公债 全数流标，这偏空的讯息将引导明日的公债殖利率向上走高，预估五年券102/2期殖利率在1 .13-1.18%；10年新券估在1.70-1.75%。 〞10年新券(殖利率)应该往上开一点，但也不致于太高。〞一位外商银交易员说。 他表示，以近期美债的趋势来看，似有走稳意味，因此空方其实也害怕殖利率空在太高 、成了最后一只老鼠，在此情况下，做空力道也不会太强。 另外一位票券商交易员则认为，目前各方观望新券的心态相当浓厚，发行前交易的成交 金额若要达到100-200亿以上才算是活络。 一位票券商交易员认为，以过往经验来看，利率上涨的过程中很容易飙过头，若是台电 没有限制标售公司债的次数，那么定期标售以寻求较佳利率也不失为此刻筹资一个好方法。 台湾最大公司债发行单位--台电稍早表示，本次无担保公司债标售仅有三年券标出，得 标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320%，发行金额38.7亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -0.45 1.1455 1.1270-1.1500 38.0 10 102/6 +0.50 1.6950 1.6800-1.7000 3.0 前述外商银交易员则表示，虽然10年新券102/10 在发行前交易间空方有发 挥的空间，因交易成本偏低，不过目前若美债情势走稳，台债这里缺乏消息面的带动，102/ 10殖利率要走太高也不太容易。 〞我倒也不觉得会打到1.80%。〞外商银交易员说。 10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，周四开始发行 前交易。 另外，五年券方面，一位票券商交易员则表示，目前市场普遍认为，台湾央行在一年之 内升息的机会颇低，是短券的保护伞。但中长券方面，日前则有筹码逐渐流入长线投资者倾 向，相对地，五年券的筹码稳定度相对就没有那么足够，是未来的变数。 美国公债价格周二上扬，受助于避险买盘，因在报导称西方国家可能在数日内对叙利亚 发动军事打击后，紧张不安的投资者抛售风险较高资产。周二，指标10年期公债价格US10Y T=RR上扬20/32，收益率回落至2.714%，周一报2.787%。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6950 5 102/2 1.1455 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)