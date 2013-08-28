中国经济：通胀总体温和可控，下半年将完善稳外贸政策--发改委主任

路透北京8月28日 - 中国国家发展和改革委员会主任徐绍史周三称，当前国内居民消费价格涨幅总体温和可控，为实现全年通胀控制目标打下较好基础；但当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻。

新华社援引他向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况时的讲话并称，下半年将完善稳定外贸增长的各项政策，减少进出口环节行政事业性收费，并鼓励企业“走出去”。

“今年以来，国际市场部分大宗商品价格稳中略降，中国输入性通胀压力明显缓解；国内重要农产品供给充足，工业消费品价格持续走低，价格运行的宏观环境相对宽松，”徐绍史介绍道。

他指出，季节性、气候性因素导致的部分地区农副产品价格波动较大，但在各级政府努力下有效保障了重点时段、重点地区的市场供应和价格稳定。

据统计，今年全国夏粮总产量达到2,638亿斤，比上年增产39亿斤，其中冬小麦连续第10年实现增产；夏收油菜籽产量1,348万吨，增产45万吨。上半年猪牛羊禽肉生产总体稳定，蔬菜生产继续保持较高水平，水产品产量同比增长5.3%。

但徐绍史也指出，当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻，从外部环境看世界经济实现持续稳定复苏任重而道远。

他表示，下半年将落实好“米袋子”省长负责制，认真执行小麦、稻谷最低收购价和油菜籽、玉米临时收储政策；同时还要抓好“菜篮子”产品生产，继续稳定蔬菜、畜禽和水产品等产量，确保供应、稳定价格。

中国1-7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅同比回落0.7个百分点，并且远低于年初政府设定的全年通胀目标3.5%。但贸易表现却差强人意，尤其6月进口和出口同比双双负增长，表明外贸前景依然严峻。

据徐绍史介绍，上半年中国产品共遭遇15个国家地区发起的贸易救济调查39起，这些都不利于国进一步拓展对外经贸合作空间。

他表示，下半年将完善稳定外贸增长的各项政策，提高贸易便利化水平，减少进出口环节行政事业性收费，发展短期出口信用保险。