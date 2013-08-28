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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 15:34 BJT

韩国债市：公债价格上涨，叙利亚局势引发避险买盘

路透首尔8月28日 - 周三韩国公债价格在国内市场上涨，美国可能带头对叙利亚进行军事打击的紧张情势升级，恐慌的投资者涌入避险资产提振韩债。

韩国10年期公债收益率 跌5个基点，9月三年期韩债期货 收高0.05点至105.72。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.72 105.67

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.61% 3.66%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.24% 3.27%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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