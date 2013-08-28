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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因日圆持续走高而下跌1.4%，但油价持坚带来支撑

避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，因地缘局势紧张使投资者倾向避险。

原油价格周三上涨超过2美元/桶，布兰特原油升穿117美元，美国原油也涨至逾两年最高水平，因市场担心西方国家可或对叙利亚实施军事行动，影响中东原油供给。

上海期交所主力1月期胶合约 跌405元人民币，收报每吨20,155元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 在每公斤240-245美分交投。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 郑茵)
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