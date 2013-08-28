欧元债市：德债持坚，因叙利亚冲突强化避险买盘

德债期货 上涨25个跳动点至140.79。10年期德债收益率 下跌3个基点至1.824%，脱离上周五触及的一年半高位1.98%。

“就像以往发生过多次的此类冲突，市场可能在冲突发生之前开始消化，然后在第一颗炸弹落下之前市场走势就可能开始逆转，”Nordea分析师Jan von Gerich说。

“市场焦点将逐渐再回到美国经济数据。”

德债与其他高评级的欧元区债券走强，但低评级债券表现疲弱。

10年期意大利与德国公债利差略走阔至262个基点，比8月中触及的两年低位扩阔30个基点以上。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价