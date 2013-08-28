路透基点：富地石油2亿美元三年期子弹式贷款规模或增加一倍--RLPC

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，富地石油2亿美元三年期子弹式贷款获超额认贷后，贷款规模料将增加一倍。
消息人士称，逾10家银行已经加入银团，包括来自中国和台湾的银行。
目前该交易处在簿记阶段，额度分配可能在一周内敲定。
一如先前报导，牵头行兼簿记行摩根士丹利邀请银行以三个层级参贷：承贷3,000万美元的银行将获得313.3个基点的综合收益和115个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得308.3个基点的综合收益和100个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得303.3个基点的综合收益和85个基点的前端费用，以及安排行头衔。
所贷资金将用于为始于2011年4月的1.8亿美元三年期贷款案进行再融资，此案综合收益为300.8个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。这笔贷款是通过富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)签署，由富地石油提供担保。
富地石油在中国从事油气供应和基础设施项目活动。该公司在伦敦证交所上市，运营总部设在香港。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。