路透基点：富地石油2亿美元三年期子弹式贷款规模或增加一倍--RLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，富地石油2亿美元三年期子弹式贷款获超额认贷后，贷款规模料将增加一倍。

消息人士称，逾10家银行已经加入银团，包括来自中国和台湾的银行。

目前该交易处在簿记阶段，额度分配可能在一周内敲定。

一如先前报导，牵头行兼簿记行摩根士丹利邀请银行以三个层级参贷：承贷3,000万美元的银行将获得313.3个基点的综合收益和115个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得308.3个基点的综合收益和100个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得303.3个基点的综合收益和85个基点的前端费用，以及安排行头衔。

所贷资金将用于为始于2011年4月的1.8亿美元三年期贷款案进行再融资，此案综合收益为300.8个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。这笔贷款是通过富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)签署，由富地石油提供担保。

富地石油在中国从事油气供应和基础设施项目活动。该公司在伦敦证交所上市，运营总部设在香港。(完)