《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月28日

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港8月28日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.1215人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.29 0.413 1.70 市北高新 8.62 0.566 2.49 大众交通 6.8 0.686 1.62 永生投资 16.91 1.237 2.23 老凤祥 21.76 2.334 1.52 S中纺机 18.45 0.725 4.16 鼎立股份 13.65 0.688 3.24 氯碱化工 7.32 0.478 2.50 双钱股份 10.44 0.717 2.38 海立股份 6.82 0.567 1.96 浦东金桥 11.7 1.116 1.71 外高桥 13.5 1.002 2.20 ST联华 15.91 1.055 2.46 锦江投资 9.83 0.888 1.81 中路股份 14.88 0.83 2.93 金山开发 13.03 0.557 3.82 海欣股份 8.04 0.568 2.31 耀皮玻璃 6.13 0.503 1.99 大江股份 5.16 0.337 2.50 上柴股份 14.71 0.792 3.03 丹化科技 8.37 0.647 2.11 上海三毛 9.09 0.796 1.87 友谊股份 8.11 1.138 1.16 上工申贝 6.85 0.491 2.28 上海机电 12.6 1.173 1.75 宝信软件 27.89 1.76 2.59 上海物贸 11.99 0.675 2.90 自仪股份 6.43 0.575 1.83 上海普天 11.08 0.615 2.94 陆家嘴 15.96 1.527 1.71 华新水泥 12.64 1.32 1.56 锦江股份 15.02 1.404 1.75 鄂尔多斯 6.97 0.853 1.33 华电能源 2.52 0.305 1.35 SST天海 5.1 0.309 2.70 大名城 5.92 0.437 2.21 东方通信 5.71 0.504 1.85 黄山旅游 10.96 1.23 1.46 开开实业 10.03 0.733 2.24 海南航空 1.99 0.381 0.85 ST轻骑 3.69 0.294 2.05 振华重工 3.31 0.391 1.38 锦州港 4.18 0.385 1.77 九龙山 2.69 0.296 1.48 凌云股份 6.34 0.551 1.88 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。