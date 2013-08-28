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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 15:50 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月28日

路透香港8月28日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:46时,1港元=0.78934人民币
HKDCNY=R)
 
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                           元)     (港元)     价
  万科                                       9.45    14.40     0.83
                                                            
  深物业                                     8.60     7.18     1.52
                                                            
  南玻                                       8.85     6.15     1.82
                                                            
  深康佳                                     3.42     2.63     1.65
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56     3.40
                                                            
  ST中冠                                     9.77     4.97     2.49
                                                            
  深深宝                                     8.57     5.88     1.85
                                                            
  深华发                                     6.47     3.64     2.25
                                                            
  深赤湾                                    12.45    12.84     1.23
                                                            
  招商地                                    28.20    24.31     1.47
 产                                                         
  特力                                       6.44     4.21     1.94
                                                            
  飞亚达                                     7.46     6.36     1.49
                                                            
  一致药                                    37.74    31.90     1.50
 业                                                         
  深深房                                     3.65     2.88     1.61
                                                            
  ST盛润                                     6.67     5.47     1.54
                                                            
  深南电                                     4.07     2.67     1.93
                                                            
  深纺织                                     7.91     5.65     1.77
                                                            
  方大集                                     5.83     3.02     2.45
 团                                                         
  深国商                                    23.70    12.17     2.47
                                                            
  深赛格                                     4.69     2.80     2.12
                                                            
  宝石                                      17.15    10.45     2.08
                                                            
  小天鹅                                     7.82     7.88     1.26
                                                            
  粤高速                                     2.75     2.55     1.37
                                                            
  晨鸣纸                                     4.15     3.73     1.41
 业                                                         
  ST珠江                                     3.36     2.52     1.69
                                                            
  丽珠                                      39.17    36.75     1.35
                                                            
  美菱电                                     3.56     3.83     1.18
 器                                                         
  大冷股                                     8.01     6.01     1.69
 份                                                         
  粤电力                                     4.78     4.36     1.39
                                                            
  佛山照                                     6.38     5.54     1.46
 明                                                         
  江铃汽                                    15.56    20.51     0.96
 车                                                         
  沙隆达                                     9.82     5.22     2.38
                                                            
  苏常柴                                     5.88     4.42     1.69
                                                            
  威孚高                                    21.04    19.49     1.37
 科                                                         
  古井贡                                    22.15    17.24     1.63
 酒                                                         
  ST东海                                     5.19     4.40     1.49
                                                            
  长安汽                                    10.25     9.70     1.34
 车                                                         
  京东方                                     2.16     1.87     1.46
                                                            
  鲁泰                                       8.18     9.10     1.14
                                                            
  本钢板                                     2.78     2.47     1.43
 材                                                         
  张裕                                      32.08    25.38     1.60
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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